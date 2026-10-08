«Это ненормально. Так может только у нас быть». Бубнов — о назначении Альбы в «Родину»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о назначении Джонатана Альбы на пост главного тренера «Родины» перед матчем 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Ранее «Родина» объявила о назначении испанского специалиста. Контракт рассчитан до лета 2028 года.

«Это всё ненормально. Это всё смешно, так может только у нас быть. Поэтому ЦСКА и так явный фаворит был без этих всех смен. ЦСКА их должны прибивать, причём жёстко и крупно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее, 25 сентября, «Ростов» на своём официальном сайте объявил об увольнении Альбы с поста главного тренера команды.