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«Это ненормально. Так может только у нас быть». Бубнов — о назначении Альбы в «Родину»

«Это ненормально. Так может только у нас быть». Бубнов — о назначении Альбы в «Родину»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о назначении Джонатана Альбы на пост главного тренера «Родины» перед матчем 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Ранее «Родина» объявила о назначении испанского специалиста. Контракт рассчитан до лета 2028 года.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это всё ненормально. Это всё смешно, так может только у нас быть. Поэтому ЦСКА и так явный фаворит был без этих всех смен. ЦСКА их должны прибивать, причём жёстко и крупно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее, 25 сентября, «Ростов» на своём официальном сайте объявил об увольнении Альбы с поста главного тренера команды.

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