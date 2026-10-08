Сёмин: мы запомнили Месси инопланетянином в сборной Аргентины

Российский специалист Юрий Сёмин поделился своим мнением о завершении выступлений нападающего Лионеля Месси за сборную Аргентины. В ночь на 7 октября сборная Аргентины провела товарищеский матч с командой Бенина, который стал прощальным для форварда (3:0).

«Мы запомнили Месси инопланетянином в сборной Аргентины. Мы только думаем о футболе, а его мозг уже видит, что делать дальше с мячом. Мы запомним его технику и человеческие качества. Не может весь стадион плакать, если человек не соответствует таким качествам, сопереживающим вместе с болельщиками. Если говорить одним словом, в сборной закончил играть гений. И у Аргентины сегодня будут проблемы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.