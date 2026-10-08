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Сёмин: мы запомнили Месси инопланетянином в сборной Аргентины

Сёмин: мы запомнили Месси инопланетянином в сборной Аргентины
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Российский специалист Юрий Сёмин поделился своим мнением о завершении выступлений нападающего Лионеля Месси за сборную Аргентины. В ночь на 7 октября сборная Аргентины провела товарищеский матч с командой Бенина, который стал прощальным для форварда (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

«Мы запомнили Месси инопланетянином в сборной Аргентины. Мы только думаем о футболе, а его мозг уже видит, что делать дальше с мячом. Мы запомним его технику и человеческие качества. Не может весь стадион плакать, если человек не соответствует таким качествам, сопереживающим вместе с болельщиками. Если говорить одним словом, в сборной закончил играть гений. И у Аргентины сегодня будут проблемы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.