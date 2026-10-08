«Арсеналу» придётся заплатить € 150 млн за возможный переход Йылдыза — Ди Марцио

«Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к крайнему нападающему «Ювентуса» Кенану Йылдызу. На текущий момент неизвестно, будет ли готов туринский клуб продать 21-летнего вингера в следующее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Если «Ювентус» и продаст его, то, безусловно, за девятизначную сумму. Конечно, не за € 110 млн или € 120 млн, а что-то ближе к € 150 млн. Так что если бы мне пришлось назвать одного игрока, который определённо ушёл бы за более чем € 100 млн, то им бы стал Йылдыз из «Ювентуса», — приводит слова Ди Марцио Goal.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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