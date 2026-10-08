15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баскетболистка женской НБА заявила о беременности от Хакими, но фанаты подозревают дипфейк

Баскетболистка женской НБА заявила о беременности от Хакими, но фанаты подозревают дипфейк
Комментарии

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими оказался в центре нового скандала. Баскетболистка женской НБА (WNBA) Кайсре Гондрезик заявила, что забеременела от футболиста во время прошедшего чемпионата мира 2026 года.

В ролике, который появился на странице спортсменки в социальных сетях, девушка эмоционально высказалась о ситуации с марокканским защитником, отметив, что чувствует, будто её «использовали и предали».

Спустя короткое время видеозапись была удалена со страницы. При этом многие поклонники баскетболистки усомнились в подлинности ролика, предположив, что видеоряд и голос могли быть сгенерированы с помощью искусственного интеллекта и технологии дипфейка. Стороны инцидент пока никак официально не прокомментировали.

Напомним, Хакими ранее уже становился фигурантом громкого секс-скандала: весной 2023 года французская прокуратура предъявила защитнику официальные обвинения по делу об изнасиловании девушки в его доме под Парижем, однако сам футболист вину категорически отрицал.

Материалы по теме
Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании — L’Équipe