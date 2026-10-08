Баскетболистка женской НБА заявила о беременности от Хакими, но фанаты подозревают дипфейк

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими оказался в центре нового скандала. Баскетболистка женской НБА (WNBA) Кайсре Гондрезик заявила, что забеременела от футболиста во время прошедшего чемпионата мира 2026 года.

В ролике, который появился на странице спортсменки в социальных сетях, девушка эмоционально высказалась о ситуации с марокканским защитником, отметив, что чувствует, будто её «использовали и предали».

Спустя короткое время видеозапись была удалена со страницы. При этом многие поклонники баскетболистки усомнились в подлинности ролика, предположив, что видеоряд и голос могли быть сгенерированы с помощью искусственного интеллекта и технологии дипфейка. Стороны инцидент пока никак официально не прокомментировали.

Напомним, Хакими ранее уже становился фигурантом громкого секс-скандала: весной 2023 года французская прокуратура предъявила защитнику официальные обвинения по делу об изнасиловании девушки в его доме под Парижем, однако сам футболист вину категорически отрицал.