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Холанд высказался перед матчем с «Ливерпулем» на фоне ситуации с нарушениями «Ман Сити»

Холанд высказался перед матчем с «Ливерпулем» на фоне ситуации с нарушениями «Ман Сити»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался перед матчем 6-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» на фоне скандала, связанного с нарушением клуба из Манчестера финансовых правил.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны держаться вместе, оставаться друг с другом и сохранять позитивный настрой. Что бы ни случилось в жизни, мы всегда должны улыбаться. Мы должны оставаться позитивными, смотреть вперёд, стараться выигрывать футбольные матчи, наслаждаться ситуацией и побеждать в игре.

Мне очень небезразлично это место – и Великобритания в целом. Моя мать, как и мой отец, прожили здесь 10 лет – в Ноттингеме и Лидсе.

Должен сказать, я очень переживаю за «Манчестер Сити». Мне очень важны болельщики, потому что я сам фанат — я сопереживаю им», — приводит слова Холанда официальный сайт клуба.

«Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 эпизодов. Обвинения касаются предоставления недостоверной финансовой информации, выплат игрокам и тренерам, а также несоблюдения требований финансового контроля.

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