Холанд высказался перед матчем с «Ливерпулем» на фоне ситуации с нарушениями «Ман Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался перед матчем 6-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» на фоне скандала, связанного с нарушением клуба из Манчестера финансовых правил.

«Мы должны держаться вместе, оставаться друг с другом и сохранять позитивный настрой. Что бы ни случилось в жизни, мы всегда должны улыбаться. Мы должны оставаться позитивными, смотреть вперёд, стараться выигрывать футбольные матчи, наслаждаться ситуацией и побеждать в игре.

Мне очень небезразлично это место – и Великобритания в целом. Моя мать, как и мой отец, прожили здесь 10 лет – в Ноттингеме и Лидсе.

Должен сказать, я очень переживаю за «Манчестер Сити». Мне очень важны болельщики, потому что я сам фанат — я сопереживаю им», — приводит слова Холанда официальный сайт клуба.

«Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 эпизодов. Обвинения касаются предоставления недостоверной финансовой информации, выплат игрокам и тренерам, а также несоблюдения требований финансового контроля.