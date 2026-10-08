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Тренер женской сборной России подвёл итоги победного матча с Индией

Тренер женской сборной России подвёл итоги победного матча с Индией
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан подвёл итоги первого товарищеского матча с Индией, который завершился уверенной победой российской команды со счётом 4:0. В рамках осеннего учебно-тренировочного сбора в Калькутте команда проведёт ещё одну товарищескую встречу с индийскими футболистками 11 октября.

– Насколько итоговый счёт 4:0 отражает происходившее на поле?
– В целом счёт отражает преимущество сборной России. Мог ли он быть крупнее? Да, мог. Но мы увидели два разных тайма. В первом потребовалось время, чтобы войти в игру, привыкнуть к сопернику, климату и другим условиям. Во втором лучше работал прессинг, быстрее принимали решения с мячом, поэтому создали больше хороших моментов. Реализация при этом могла быть лучше.

– До второго матча с Индией остаётся два дня. Как планируете подготовить команду?
– Уже на завтрашнем восстановительном занятии постараемся включить некоторые элементы тактики и поработать над тем, что сегодня не получалось.

При этом важно напомнить футболисткам и о тех хороших качествах, которые они показали в этой игре. Затем проведём предыгровую тренировку и сделаем акцент на деталях, которые должны помочь нам провести следующий матч более качественно, — приводит слова Красножана сайт РФС.

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