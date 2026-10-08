«Его не ценят по достоинству». Мать Роналду — о ситуации сына в сборной Португалии

Долорес Авейру, мать нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала о телефонном разговоре с сыном после того, как он самовольно покинул национальную команду из-за разногласий с главным тренером Жорже Жезушем.

«Мне грустно. Мой сын мог уйти через парадную дверь, а ушёл через задний вход. Но ничего страшного, бог позаботится о нём. Я немного поплакала. Это полезно, чтобы сбросить с себя груз. Мы должны справиться с этим.

Он сказал мне: «Мама, не волнуйся, я скажу правду, когда мы все будем вместе». И я ответила: «Хорошо, сын, разберись с этим». Я сказала ему сохранять спокойствие, но, что поделать, он принял своё решение. Посмотрим, что будет. Я дала ему всю свою силу, но это не помогло.

Но ничего страшного, он много дал Португалии. Он всегда был героем для Португалии. Его не ценят по достоинству», — приводит слова Долорес Авейру A Bola со ссылкой на TV 7 Dias.

В Португалии демонтировали баннеры в поддержку Роналду: