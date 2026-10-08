Романо ответил, ведут ли «Реал» и «Барселона» переговоры по трансферу Холанда

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо прояснил слухи о возможном переходе норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в мадридский «Реал» или «Барселону». Несмотря на то что Испания видится вероятным направлением для игрока лишь в отдалённом будущем, в данный момент никаких движений по его трансферу не происходит.

Сам Холанд сосредоточен на выступлениях в Англии и демонстрирует максимальное уважение к «Манчестер Сити», с которым связан долгосрочным трудовым соглашением.

Напомним, Холанд защищает цвета «горожан» с лета 2022 года, выиграв в составе команды Лигу чемпионов и несколько титулов английской Премьер-лиги.