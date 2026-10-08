«Не лучший вариант для «Спартака». Бубнов сравнил Максименко и Помазуна, упомянув Бориско

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил голкиперов московского «Спартака» Александра Максименко и Илью Помазуна, упомянув вратаря ЦСКА Максима Бориско.

«Максименко всё время прилично прессуют и болельщики, и специалисты. Я давно уже говорил, что Помазун ему ни в чём не уступает. Может спокойно его в любой момент заменить. Я так посмотрел всех российских вратарей в Премьер-Лиге, у нас ведь практически легионеров и нет… Если их по ранжиру ставить, то Максименко будет между восьмым и 10-м местом. Поэтому это не самый лучший вариант для «Спартака». Вот если бы они смогли Бориско зацепить, предположим, то это да. Но в любом случае Помазун тоже хорош. Он его легко заменит, без проблем», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».