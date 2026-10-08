«Раздевалка — это эмоции». Акинфеев прокомментировал конфликт между Мойзесом и Челестини

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу конфликта между защитником Мойзесом и экс-тренером Фабио Челестини. В марте 2026 года бразильский футболист, разочарованный поражением от «Краснодара» в матче Фонбет Кубка России, где его команда уступила с разгромным счётом 0:4, позволил себе критику в адрес подготовки команды.

«Раздевалка – это эмоции. Всегда. Это нормальная атмосфера, нормальные вещи. Всё что угодно. Это раздевалка. Но при этом я понимаю, что после игры этого делать нельзя. Честно, если промолчать в моменте, это намного лучше будет, чем выплеснуть, ещё что-то сказать, как это случилось. Если бы не было этого разговора…

На следующий день мы прилетели в Москву – пожалуйста, иди к главному тренеру: «Фабио, вот это, вот это, вот это…» Поговорили, руки пожали. Всё. Потому что игра прошла уже. Я, например, тоже могу всем напихать, всех послать куда-то. Но при этом понимаю, что я неправ. Я приду, скажу: «Я неправ».

Мойзеса я знаю. У Мойзеса тоже свои тараканы в голове. Они должны были решить не в раздевалке в Краснодаре, а должны были решить в раздевалке на «ВЭБ Арене». Между собой. Всё», – сказал Акинфеев в сериале «Мы – ЦСКА!» на Okko.