«ПСЖ» второй раз за сезон предоставил Дембеле дополнительный отдых при отсутствии травм

Пресс-служба «ПСЖ» на странице в социальной сети X проинформировала, что по согласованию с тренером и спортивным руководством футболистам Усману Дембеле и Нуну Мендешу будет предоставлен дополнительный отдых. Они возобновят тренировки в субботу и воскресенье (10-11 октября). При этом не сообщается о наличии у игроков повреждений.

28 августа Дембеле пропустил выездную игру с «Лиллем» (2:2) во 2-м туре чемпионата Франции. Тогда действующий обладатель «Золотого мяча» получил шесть выходных дней. Вероятно, 29-летний нападающий также не примет участия во встрече 6-го тура Лиги 1 с «Ле-Маном», которая состоится 10 октября.