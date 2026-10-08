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«ПСЖ» второй раз за сезон предоставил Дембеле дополнительный отдых при отсутствии травм

«ПСЖ» второй раз за сезон предоставил Дембеле дополнительный отдых при отсутствии травм
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Пресс-служба «ПСЖ» на странице в социальной сети X проинформировала, что по согласованию с тренером и спортивным руководством футболистам Усману Дембеле и Нуну Мендешу будет предоставлен дополнительный отдых. Они возобновят тренировки в субботу и воскресенье (10-11 октября). При этом не сообщается о наличии у игроков повреждений.

28 августа Дембеле пропустил выездную игру с «Лиллем» (2:2) во 2-м туре чемпионата Франции. Тогда действующий обладатель «Золотого мяча» получил шесть выходных дней. Вероятно, 29-летний нападающий также не примет участия во встрече 6-го тура Лиги 1 с «Ле-Маном», которая состоится 10 октября.

Франция — Лига 1 . 6-й тур
10 октября 2026, суббота. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ле-Ман
Ле-Ман
Кто победит в основное время?
П1
X
П2