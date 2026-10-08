«Реал» считает Куртуа лучшим вратарём в мире и вскоре продлит с ним контракт — Романо

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа близок к подписанию нового соглашения с мадридским «Реалом». Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, руководство и тренерский штаб «Королевского клуба» выражают абсолютное доверие бельгийцу. В Мадриде убеждены, что Куртуа прямо сейчас является лучшим вратарём в мире, поэтому стороны в скором времени официально оформят пролонгацию трудового договора.

Напомним, Куртуа защищает цвета «сливочных» с августа 2018 года, перейдя из лондонского «Челси». В составе мадридского клуба бельгийский вратарь становился победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и неоднократным чемпионом Испании.