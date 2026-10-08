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Мареска высказался о ситуации с нарушением «Ман Сити» финансовых правил перед матчем АПЛ

Мареска высказался о ситуации с нарушением «Ман Сити» финансовых правил перед матчем АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказался о скандале, связанном с нарушением клубом финансовых правил английской Премьер-лиги перед матчем 6-го тура с «Ливерпулем».

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Честно говоря, лично я очень спокоен. Клуб дал чёткую оценку. Мы полностью доверяем клубу. Мы понимаем, что шум вокруг нас неизбежен, но для нас главное — это то, что мы можем контролировать, а контролировать мы можем только футбольную составляющую.

Честно говоря, ощущения фантастические. Игроки с нетерпением ждут следующих двух игр. Но особенно они взволнованы тем, что сейчас мы лидируем в лиге. Игроки сосредоточены только на этом. Они знают, что мы можем контролировать только футбольную сторону вопроса – их совершенно не волнуют другие вещи.

Футболисты хорошо знают свою профессию и понимают, что шум вокруг них есть, но их это не слишком волнует. В данный момент они сосредоточены только на том, как мы можем выдержать натиск «Ливерпуля» и как вместе с болельщиками можем попытаться победить на «Энфилде», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

После пяти матчей в АПЛ «Манчестер Сити» набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу.

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