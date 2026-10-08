Лэмпард — об обвинениях «Сити»: я играл за них довольно давно и всего год

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о признании вины «горожан» в нарушении финансовых правил АПЛ с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018 с целью завысить доходы клуба на £ 830 млн.

«Мы все видели новости. Очевидно, важная новость, что «Манчестер Сити» подаёт апелляцию. Думаю, моя реакция ясна, верно? Что можно сказать, когда идёт апелляция? Я не в курсе событий, я вообще вне этой истории. Я играл за «Манчестер Сити» довольно давно, всего год. Мы подождём и посмотрим, каким будет результат апелляции и что будет дальше. Я вообще не знаю сроков», — приводит слова Лэмпарда Goal.

Полузащитник играл за «горожан» в сезоне-2014/2015.

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