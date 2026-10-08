Бубнов прокомментировал слухи о возможном переходе Пруцева из «Спартака» в ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника Данила Пруцева из «Спартака» в ЦСКА. Ранее СМИ сообщали об интересе армейцев к футболисту.

«Это лишний раз говорит о том, что в Российской Премьер-Лиге он востребованный игрок. Причём востребованный в топах. Здесь, мне кажется, интересно было бы спросить у самого Пруцева, где он хочет играть. Я уверен, что он в ЦСКА будет играть. Потому что очень хорошая функциональная готовность, хороший диапазон технико-тактических действий, хорошо оснащён технически. Единственное — мало забивает. Мне видится, что для него главное – это команда, в которой ему доверял бы тренер и он бы играл. Потому что в «Спартаке» он мало играет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Пруцев провёл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.