Глава КОНКАКАФ Монтальяни отказался от борьбы за пост президента ФИФА — The Guardian

Глава конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни не станет выдвигать свою кандидатуру на пост президента ФИФА. Он планирует участвовать в выборах главы КОНКАКАФ, которые пройдут в первом квартале следующего года. Об этом сообщает The Guardian.

Монтальяни сообщил о своём решении сотрудникам конфедерации. Выборы президента ФИФА пройдут 18 марта в Рабате, Марокко — сроки совпадают с выборами в КОНКАКАФ, поэтому функционер заранее прояснил свои планы.

61‑летний Монтальяни возглавляет КОНКАКАФ уже 10 лет — его избрали после коррупционного скандала, в ходе которого арестовали прежнего президента конфедерации Джеффри Уэбба.

На заседании совета ФИФА в Цюрихе Монтальяни вместе с главой УЕФА Александером Чефериным и президентом Азиатской футбольной конфедерации Салманом бин Ибрагимом аль‑Халифой планирует потребовать независимого расследования проекта Fifa Forward Enterprise (FFE) и реформ в управлении ФИФА. Также они намерены поднять вопрос о выделении части резервов ФИФА ($ 6 млрд) ассоциациям‑членам.

Ранее Чеферин подтвердил, что будет баллотироваться на новый срок на выборах президента УЕФА, они тоже пройдут в следующем году.