«Он был для меня гораздо бо́льшим, чем просто тренер». Асенсио — об Анчелотти

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио с теплотой высказался о бывшем наставнике «сливочных» Карло Анчелотти, подчеркнув его решающую роль в своём развитии на взрослом уровне.

«Он прекрасный человек. Для меня он был гораздо бо́льшим, чем просто тренер. Карло был тем, кто взял меня под своё крыло, поверил в меня и сказал: «Ты остаёшься с нами». Я всегда буду бережно хранить эти воспоминания о нём в памяти», — приводит слова Асенсио AS.

Напомним, воспитанник клубной академии «сливочных» дебютировал в составе первой команды мадридцев именно при Анчелотти, закрепившись в обойме основного состава на фоне кадровых потерь в линии обороны «Реала».