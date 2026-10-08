Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился ожиданиями от сезона и оценил шансы команды на награды. После девяти туров Альфа-Банк РПЛ армейцы занимают четвёртую строчку в турнирной таблице, набрав 19 очков. Лидирует «Краснодар», у которого 21 очко.

«У меня очень хорошее предчувствие: мы можем, мы можем побороться за медали, можем побороться за чемпионство в этом сезоне.

Но самое важное – то, как поведём себя, когда начнутся сложности, трудности. Они начнутся. Не бывает без поражений, и важно, чтобы в эти моменты мы были вместе, были едины, оставались единым целым и продолжали работать. Тогда сможем достичь тех целей, которые мы сами перед собой ставим», – сказал Игдисамов в сериале «Мы – ЦСКА!» на Okko.