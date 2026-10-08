15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы можем побороться за чемпионство». Тренер ЦСКА Игдисамов — о шансах команды в сезоне

«Мы можем побороться за чемпионство». Тренер ЦСКА Игдисамов — о шансах команды в сезоне
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился ожиданиями от сезона и оценил шансы команды на награды. После девяти туров Альфа-Банк РПЛ армейцы занимают четвёртую строчку в турнирной таблице, набрав 19 очков. Лидирует «Краснодар», у которого 21 очко.

«У меня очень хорошее предчувствие: мы можем, мы можем побороться за медали, можем побороться за чемпионство в этом сезоне.

Но самое важное – то, как поведём себя, когда начнутся сложности, трудности. Они начнутся. Не бывает без поражений, и важно, чтобы в эти моменты мы были вместе, были едины, оставались единым целым и продолжали работать. Тогда сможем достичь тех целей, которые мы сами перед собой ставим», – сказал Игдисамов в сериале «Мы – ЦСКА!» на Okko.

Материалы по теме
Кисляк назвал испанский клуб, за который всегда мечтал играть
«Раздевалка — это эмоции». Акинфеев прокомментировал конфликт между Мойзесом и Челестини