«Зачем цирк устраивать?» Бубнов ответил, на чьей стороне в ситуации Жезуша и Роналду

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил, на чьей стороне в ситуации между главным тренером Португалии Жорже Жезушем и форвардом Криштиану Роналду.

— Если коротко. Вы на чьей стороне? На стороне тренера или на стороне Криштиану?

— Я на стороне тренера, в том смысле, что он решает, кого выпускать. Но я на стороне Криштиану, если действительно было и Жезуш ему пообещал, что: «Я тебя выпущу». Они там чуть ли не документ составляли.

— Ну, это Криштиану рассказывает.

— Да. Тогда так нельзя делать. Если ты слово дал, держи его. Ты мужик. Тем более принципиального значения никакого не было. Они же всё равно выходили с точки зрения турнирной ситуации. Ну зачем такой цирк устраивать? Всю эту истерику, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Ряд португальских СМИ сообщили о намерении Роналду завершить карьеру в национальной команде. Также сообщалось, что Жезуш дал согласие на примирительную встречу с форвардом и намерен включить игрока в заявку на ноябрьские матчи.