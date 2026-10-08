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Кисляк: самое главное для меня — оставаться человеком в любой ситуации

Кисляк: самое главное для меня — оставаться человеком в любой ситуации
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал, что помогает ему не терять голову на фоне успешного развития карьеры. Кисляк — воспитанник ЦСКА. За основную команду армейцев 21-летний хавбек провёл 95 матчей, забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач. В марте 2025 года он дебютировал за сборную России.

— Как в 21 год не потерять голову от статуса лидера одного из топ‑клубов России и игрока со стабильным местом в сборной?
— Просто не думать об этом. Я всё время ищу, где могу прибавлять. Самое главное для меня — оставаться человеком в любой ситуации. Ведь после футбола тебя запомнят больше как человека, а не как футболиста. Каким бы хорошим ты ни был на поле, тебе ещё предстоит социализация, общение с другими людьми, — сказал Кисляк в эфире «Матч ТВ».

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