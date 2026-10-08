15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Прощание разбило мне сердце». Моуринью — о «Роме» в преддверии матча с «Реалом» в ЛЧ

«Прощание разбило мне сердце». Моуринью — о «Роме» в преддверии матча с «Реалом» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о «Роме» и своей работе в итальянском клубе перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между командами. Встреча состоится 14 октября на стадионе «Олимпико» в Риме.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прощание разбило мне сердце. С моей стороны нет и не будет ни единого слова против «Ромы» или её владельцев: когда я ухожу, я ухожу с чистыми руками и с чувством, что это навсегда останется моим домом. В день моего приезда меня встречали тысячи людей, а я ещё ничего не сделал. Я этого не заслуживал, но это «Рома». Я боролся за болельщиков, я отдавал всё, мы выиграли такой турнир, как Лига конференций, что для клуба, который нечасто выигрывает, имеет огромное значение.

Мне нужно подготовиться, потому что это будет первый раз, когда я приеду в Рим без поддержки местных болельщиков. Я не жду кричалок или баннеров, только много уважения», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Моуринью возглавлял «Рому» в период с 2021 по 2024 год.

Материалы по теме