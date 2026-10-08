«Прощание разбило мне сердце». Моуринью — о «Роме» в преддверии матча с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о «Роме» и своей работе в итальянском клубе перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между командами. Встреча состоится 14 октября на стадионе «Олимпико» в Риме.

«Прощание разбило мне сердце. С моей стороны нет и не будет ни единого слова против «Ромы» или её владельцев: когда я ухожу, я ухожу с чистыми руками и с чувством, что это навсегда останется моим домом. В день моего приезда меня встречали тысячи людей, а я ещё ничего не сделал. Я этого не заслуживал, но это «Рома». Я боролся за болельщиков, я отдавал всё, мы выиграли такой турнир, как Лига конференций, что для клуба, который нечасто выигрывает, имеет огромное значение.

Мне нужно подготовиться, потому что это будет первый раз, когда я приеду в Рим без поддержки местных болельщиков. Я не жду кричалок или баннеров, только много уважения», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Моуринью возглавлял «Рому» в период с 2021 по 2024 год.