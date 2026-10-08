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«Монако» вынужден продавать игроков на € 100 млн каждое лето — L’Équipe

«Монако» вынужден продавать игроков на € 100 млн каждое лето — L’Équipe
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Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев изучал возможность продажи «Монако» в 2024 году. На тот момент около 20 инвесторов проявили интерес к сделке. Они оценили клуб более чем в € 300 млн, но все предложения были отклонены. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, этот вопрос заморожен с начала 2025 года. Подчёркивается, что Рыболовлев не вкладывал личные средства в течение трёх лет. Теперь «Монако» вынужден продавать игроков на сумму более € 100 млн каждое лето и сокращать зарплатную ведомость, чтобы сбалансировать бюджет.

Напомним, за монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.

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