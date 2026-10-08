«Реал» продолжает переговоры о переходе юного таланта «МЮ» — Романо

Мадридский «Реал» сохраняет активный интерес к юному полузащитнику академии «Манчестер Юнайтед» Джозефу Габриэлу (известному как Джей-Джей Габриэл). Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, представители многообещающего игрока ведут консультации сразу с несколькими европейскими клубами, однако «Королевский клуб» продолжает предметные переговоры о его подписании.

Руководство «Манчестер Юнайтед» сейчас ожидает окончательного решения относительно будущего своего воспитанника. Отмечается, что ситуация может окончательно проясниться уже в ближайшие дни или недели.

Ранее в СМИ стало известно, что 16-летний игрок требует семизначную зарплату — минимум € 1 млн в год, — что становится главным препятствием для европейских топ‑клубов в борьбе за его подписание.