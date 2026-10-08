15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» продолжает переговоры о переходе юного таланта «МЮ» — Романо

«Реал» продолжает переговоры о переходе юного таланта «МЮ» — Романо
Комментарии

Мадридский «Реал» сохраняет активный интерес к юному полузащитнику академии «Манчестер Юнайтед» Джозефу Габриэлу (известному как Джей-Джей Габриэл). Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, представители многообещающего игрока ведут консультации сразу с несколькими европейскими клубами, однако «Королевский клуб» продолжает предметные переговоры о его подписании.
Руководство «Манчестер Юнайтед» сейчас ожидает окончательного решения относительно будущего своего воспитанника. Отмечается, что ситуация может окончательно проясниться уже в ближайшие дни или недели.

Ранее в СМИ стало известно, что 16-летний игрок требует семизначную зарплату — минимум € 1 млн в год, — что становится главным препятствием для европейских топ‑клубов в борьбе за его подписание.

Материалы по теме
16‑летний форвард «МЮ» Джей-Джей Габриэл требует минимум € 1 млн в год — Diario Sport
Комментарии