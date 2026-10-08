«Барселона» продлила контракт с защитником Хави Эспартом до 2030 года

«Барселона» на странице в социальной сети X проинформировала о продлении контракта с правым защитником Хави Эспартом до 2030 года.

«Будущее ваше, и оно сине-гранатовые», — написано в сообщении.

Эспарт является воспитанником «Барселоны». Футболист находился в академии каталонского клуба с восьми лет. 19-летний защитник дебютировал за основную команду сине-гранатовых 10 марта 2026 года в матче Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед».

Всего за взрослую команду «Барселоны» Эспарт провёл 11 матчей, где забил гол и сделал две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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