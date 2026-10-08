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«До сих пор остался этот шрам». Артета — о поражении «Арсенала» от «ПСЖ» в финале ЛЧ

«До сих пор остался этот шрам». Артета — о поражении «Арсенала» от «ПСЖ» в финале ЛЧ
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что до сих пор остро переживает поражение команды в финале Лиги чемпионов УЕФА этого года. Для лондонцев тот финал стал всего лишь вторым в истории клуба — и вновь он закончился не в их пользу: решающую победу в серии пенальти одержал французский «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.). Финал турнира состоялся на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«У меня до сих пор остался этот шрам, как говорит Арсен [Венгер]. В моих венах по‑прежнему этот яд. Он должен там оставаться — именно так мы учимся. И, вероятно, это станет мощным стимулом для меня и для всех остальных», — приводит слова Артеты The Athletic.

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