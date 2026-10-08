«Челси» настроен перехватить у «Барселоны» 16-летнего таланта ценой в € 100 млн — CO

«Челси» активизировал усилия по подписанию 16-летнего крайнего нападающего «Палмейраса» Эдуарду Консейсау. Лондонский клуб хочет, чтобы бразильский вингер перешёл к ним, когда ему исполнится 18 лет. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Палмейрас» готовится к предложениям о покупке Консейсау. Сообщается, что клуб может запросить € 100 млн за его трансфер. Также за Консейсау следят «Барселона», мадридский «Реал», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «ПСЖ».

В сезоне-2025/2026 нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 января 2029 года.

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