Румменигге: хотелось бы, чтобы «Золотой мяч» выиграл ещё один футболист «Баварии»

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл‑Хайнц Румменигге высказался о шансах игроков мюнхенского клуба на «Золотой мяч».

«Я был последним игроком «Баварии», который получал эту награду, поэтому мне хотелось бы, чтобы теперь её выиграл ещё один футболист нашего клуба. Для нас как для клуба это имело бы особое значение. Решающий критерий — индивидуальные достижения, и здесь преимущество у Гарри Кейна: его голы и трофеи говорят сами за себя», — приводит слова Румменигге Bayern & Germany в социальной сети.

Румменигге получил награду «Золотой мяч» дважды: в 1980 и 1981 годах.

В прошлом сезоне Кейн провёл 51 матч за клуб и забил 61 гол, а также сделал семь результативных передач. Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября, мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории.