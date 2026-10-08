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«Реал» хочет уберечь Беллингема от клубов АПЛ и предложит ему улучшенный контракт — Романо

«Реал» хочет уберечь Беллингема от клубов АПЛ и предложит ему улучшенный контракт — Романо
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Руководство мадридского «Реала» работает над продлением трудового соглашения с английским полузащитником Джудом Беллингемом. Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По сведениям источника, боссы «Королевского клуба» намерены заранее обезопасить себя и предотвратить любые потенциальные попытки грандов английской Премьер-лиги переманить лидера полузащиты.

При этом подчёркивается, что сам 23-летний футболист абсолютно счастлив в Мадриде и всецело предан проекту «сливочных», что делает переговоры о пролонгации сотрудничества вопросом времени.

Напомним, Беллингем перебрался в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. В составе мадридского клуба хавбек становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.

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