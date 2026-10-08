«Хрен куда уеду». Радимов сделал выбор между Москвой и Санкт-Петербургом

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов сделал выбор между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Я в 16 лет уехал, меня в «Зенит» не брали, пришлось поехать в Москву. Мне очень нравилась Москва. Очень любил ночную Москву. Думал, что в Петербург никогда не вернусь. Потом появилась Испания, ещё даже Болгарию зацепил, в Самаре поиграл. И вот вернулся в начале 2000-х в Петербург, понял, что роднее города не будет. Может быть, это приходит с возрастом. И даже сейчас, уезжая на один-два в Москву, не могу себя там представить. На второй день начинаю скучать. Я понимаю, что я ленинградец, что я из этого города хрен куда уеду», — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Зенита».