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«Отмотать время назад». Фергюсон жалеет, что не убедил Гвардиолу перейти в «Ман Юнайтед»

«Отмотать время назад». Фергюсон жалеет, что не убедил Гвардиолу перейти в «Ман Юнайтед»
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Бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон в своей книге «Игры моей жизни» поделился размышлениями о несостоявшейся попытке пригласить Хосепа Гвардиолу на пост главного тренера «МЮ».

​«Последние 10 лет я часто думал, что было бы, если бы наш ужин с Пепом в Нью-Йорке в 2012 году состоялся на пару месяцев раньше. ​Тогда я ещё не решил окончательно, что уйду на пенсию. А Пеп был уверен: после огромных успехов за четыре года в Испании и победы в Лиге чемпионов он хочет попробовать себя в Бундеслиге с «Баварией».

​Если бы можно было отмотать время назад, мы бы поужинали на несколько месяцев раньше, я бы налил побольше вина Тиньянелло и изо всех сил попытался бы убедить его, что его будущее – в Манчестере. ​К нашему сожалению, так и вышло. Этим всё сказано...» — приводит слова Фергюсона из книги Mirror.

Алекс Фергюсон был главным тренером «Манчестер Юнайтед» с ноября 1986 года по май 2013 года. В 2016 году Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» и проработал с командой 10 сезонов.

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