Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что больше всего раздражает в воспитании юных футболистов.

«Сейчас подъезжаешь к академии и смотришь, стоят машины: Mercedes, BMW и прочее. Меня больше всего раздражает, вот прошла какая-нибудь игра, и ребёнок сумку отдаёт родителям. И вот мамы или папы, или дедушка… Это не есть плохо, что их возят на Bentley, потому что это времена, может быть, такие. Но свою сумку с формой донести после игры, мне кажется, каждый ребёнок обязан. Точно так же, как бутсы вытащить. Однозначная история. Потому что это дисциплинирует, это твоё орудие труда», — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Зенита».