Тони Кроос планирует начать тренерскую карьеру и готов пройти обучение в Испании — AS

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос планирует начать профессиональную тренерскую деятельность. Об этом сообщает испанское издание Diario AS.

По информации источника, 36-летний немец уже официально уведомил Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о намерении присоединиться к специализированному тренерскому курсу для экс-футболистов в следующем сезоне.

Успешное окончание обучения позволит Кроосу стать обладателем тренерской лицензии категории «А». Отмечается, что экс-хавбек всерьёз рассматривает возможность работы в качестве главного тренера взрослой команды на высшем уровне.

Напомним, Кроос объявил о завершении профессиональной игровой карьеры летом 2024 года, завоевав напоследок с мадридским «Реалом» очередной трофей Лиги чемпионов и дойдя со сборной Германии до четвертьфинала домашнего Евро-2024.