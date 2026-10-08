Шерингем призвал «МЮ» подписать форварда АПЛ стоимостью в £ 100 млн

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем считает, что «красным дьяволам» следует рассмотреть покупку нападающего «Брайтона» Харалампоса Костуласа. В нынешнем сезоне грек отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в восьми матчах во всех турнирах.

«Я смотрю на Харалампоса Костуласа и вижу нападающего, который является настоящим лидером линии атаки. Он станет следующим игроком «Брайтона», за которого заплатят более £ 100 млн и который уйдёт в другую команду.

Ему совершенно наплевать, против кого играть и что ещё происходит на поле. Он в любом случае оказывает давление на соперника, контролирует мяч, возглавляет атаку, забивает голы, выигрывает верховые единоборства, вовлекает футболистов в игру.

Стоит ли Майклу Кэррику и «Манчестер Юнайтед» связаться с «Брайтоном»? Без сомнения. Они должны опередить конкурентов», — приводит слова Шерингема TEAMtalk.

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