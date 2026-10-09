15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Балтики» Маргарян покинет свой пост

Спортивный директор «Балтики» Маргарян покинет свой пост
Комментарии

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян покинет свой пост в ближайшие дни. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 41-летний специалист занимает должность спортивного директора калининградского клуба с ноября 2023 года. Ранее функционер работал в селекционных и скаутских отделах петербургского «Зенита», московского «Локомотива», самарских «Крыльев Советов», «Пари НН» и столичного «Динамо».

На данный момент калининградская «Балтика» под руководством Андрея Талалаева занимает восьмое место в таблице чемпионата России текущего сезон с 11 очками в девяти сыгранных матчах.

Материалы по теме
«Балтика» ушла от поражения в матче с «Факелом» благодаря голу на 90+5-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android