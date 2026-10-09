Спортивный директор «Балтики» Маргарян покинет свой пост

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян покинет свой пост в ближайшие дни. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 41-летний специалист занимает должность спортивного директора калининградского клуба с ноября 2023 года. Ранее функционер работал в селекционных и скаутских отделах петербургского «Зенита», московского «Локомотива», самарских «Крыльев Советов», «Пари НН» и столичного «Динамо».

На данный момент калининградская «Балтика» под руководством Андрея Талалаева занимает восьмое место в таблице чемпионата России текущего сезон с 11 очками в девяти сыгранных матчах.