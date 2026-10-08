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«Такие игроки на дороге не валяются». Член совета «Баварии» Румменигге — о Кейне и Олисе

«Такие игроки на дороге не валяются». Член совета «Баварии» Румменигге — о Кейне и Олисе
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Член наблюдательного совета «Баварии» Карл‑Хайнц Румменигге выразил уверенность в долгосрочном будущем двух ключевых футболистов клуба — нападающего Гарри Кейна и вингера Майкла Олисе.

«Оба намерены долго выступать за «Баварию». Я надеюсь — и более того, я очень уверен, — что Гарри скоро продлит контракт. А следом за ним — Майкл. Мне бы хотелось, чтобы он оставался в «Баварии» ещё много лет. Мы в «Баварии» можем считать себя очень удачливыми, что у нас есть два игрока — Гарри Кейн и Майкл Олисе, — которые входят в число главных претендентов на «Золотой мяч». Это футболисты мирового класса, а такие игроки на дороге не валяются. Они уже долгое время играют для нас важнейшую роль», — приводит слова Румменигге Bayern & Germany в социальной сети.

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