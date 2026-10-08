«Мы наслаждались твоим талантом». Кака обратился к Месси

Бывший футболист сборной Бразилии Кака в соцсети прокомментировал публикацию капитана и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси о завершении карьеры в национальной команде.

«Поздравляю, Лео! Спасибо тебе за все эти годы. Мы наслаждались твоим талантом в национальной команде», — написал Кака.

39-летний Месси провёл прощальный матч за национальную команду 7 октября. «Альбиселесте» победила Бенин со счётом 3:0. Месси отметился голом и двумя результативными передачами.

Месси дебютировал за основную сборную Аргентины 17 августа 2005 года в товарищеском матче с Венгрией. За этот период футболист в составе национальной команды стал чемпионом мира (2022 год), выиграл Финалиссиму (2022 год) и дважды завоевал Кубок Америки (2021 год, 2024 год).

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Месси едет на прощальный матч в сборной Аргентины: