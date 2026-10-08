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«Был сосредоточен на «Бенфике». Моуринью поделился подробностями ухода в «Реал»

«Был сосредоточен на «Бенфике». Моуринью поделился подробностями ухода в «Реал»
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью поделился подробностями ухода из «Бенфики» в мадридский клуб.

«Обычно сначала устанавливается контакт, а затем начинается ажиотаж, когда что-то действительно происходит. Здесь же всё было наоборот: ажиотаж начался, когда контакта вообще не было. Я был счастлив в «Бенфике». Это особенный для меня клуб, всего в 10 минутах от дома, чего не случалось 20 лет. Это был клуб, нуждавшийся в радикальных переменах. Я думал, что останусь там по своему трёхлетнему контракту. Потом начался ажиотаж. Это меня удивило. Я не обращал на это внимания. Я подумал: «Это всего лишь слух». Мадридский «Реал» сменил тренера в середине сезона и пришёл Арбелоа. Мне никто ничего не говорил. Когда появились слухи, я подумал: «Этого не может быть». Я был сосредоточен на «Бенфике», сосредоточен на будущем «Бенфики». Никогда не думал, что это правда», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Моуринью возглавлял «Бенфику» с 2025 по 2026 год. В июне 2026 года «Реал» объявил о назначении специалиста на пост главного тренера команды.

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