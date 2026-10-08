Миятович предупредил Мбаппе в связи с его поведением вне поля

Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович высказал мнение, что нападающему «сливочных» Килиану Мбаппе стоит более аккуратно транслировать свою жизнь вне поля.

Напомним, ранее француз в соцсети опубликовал видео, где катается на велосипеде. Публикация совпала по времени с недавним заявлением главного тренера «Реала» Жозе Моуринью, где он дал понять, что футболистам стоит избегать некоторых активностей, например, езду на велосипеде и лыжи ввиду вероятности получения травм.

«На текущий момент все игроки «Реала» должны быть очень осторожны с публичными выступлениями, потому что люди чувствительны, а вы уже два года не выигрываете титул. В этот же сезон вы вступили со многими сомнениями. Необходимо следить за всем, что вы транслируете за пределами поля.

Мбаппе мог справиться с этим намного лучше. Он молодой парень и должен получать удовольствие от своих выходных, но стоит быть более осторожным.

Споры насчёт его поездки на велосипеде? Я этого не понимаю, потому что поездка на велосипеде — это нормальное явление. Многие футболисты используют его для подготовки. Не думаю, что Мбаппе хочет бросить вызов Моуринью. Знаю, что у них очень хорошие отношения», — приводит слова Миятовича Sport.es со ссылкой на Cadena SER.

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