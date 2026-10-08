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Бубнов объяснил, почему «Факел» не уволил Василенко во время паузы на матчи сборных

Бубнов объяснил, почему «Факел» не уволил Василенко во время паузы на матчи сборных
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Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, почему воронежский «Факел» не уволил Олега Василенко с поста главного тренера во время паузы на матчи сборных.

«Девять туров прошло, и я могу сказать, что если они какое-то чудо совершат, то будут бороться за переходные игры. А так по игре это явный кандидат на вылет. Я думаю, что они просто не смогли найти тренера, потому что у них не такие большие ресурсы. Не смогли найти тренера, который бы туда, в эту петлю, свою голову засунул. Хотя такие тренеры есть, но они сейчас задействованы. Возвращаться к Ташуеву они не захотели. Ташуев бы пошёл куда угодно, он согласен везде работать. Рахимов – это не его уровень в эту петлю лезть. Поэтому они продолжают искать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После девяти матчей в Альфа-Банк РПЛ «Факел» набрал три очка и занимает 16-е место в турнирной таблице.

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