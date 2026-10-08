15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Давид Сильва: если бы мне пришлось вручить «Золотой мяч», я бы отдал его Фабиану Руису

Давид Сильва: если бы мне пришлось вручить «Золотой мяч», я бы отдал его Фабиану Руису
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Давид Сильва поделился мнением о том, кто заслуживает получить «Золотой мяч». Экс-игрок выделил своего соотечественника — хавбека «ПСЖ» Фабиана Руиса.

«Я думаю, что эти индивидуальные награды — в первую очередь результат коллективной работы, ведь иначе мы бы просто не побеждали на турнирах. Но если бы мне лично пришлось вручить «Золотой мяч» кому-то одному, я бы отдал его Фабиану.

За последние два года он выиграл огромное количество титулов. Он был ключевой фигурой как для «ПСЖ», так и для национальной команды, и проводил на поле очень много времени», — приводит слова Сильвы Footmercato.

Материалы по теме
Ямаль заявил, что уже давно играет на уровне обладателя «Золотого мяча»
Истории
Ямаль заявил, что уже давно играет на уровне обладателя «Золотого мяча»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android