Давид Сильва: если бы мне пришлось вручить «Золотой мяч», я бы отдал его Фабиану Руису

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Давид Сильва поделился мнением о том, кто заслуживает получить «Золотой мяч». Экс-игрок выделил своего соотечественника — хавбека «ПСЖ» Фабиана Руиса.

«Я думаю, что эти индивидуальные награды — в первую очередь результат коллективной работы, ведь иначе мы бы просто не побеждали на турнирах. Но если бы мне лично пришлось вручить «Золотой мяч» кому-то одному, я бы отдал его Фабиану.

За последние два года он выиграл огромное количество титулов. Он был ключевой фигурой как для «ПСЖ», так и для национальной команды, и проводил на поле очень много времени», — приводит слова Сильвы Footmercato.