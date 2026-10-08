«Ювентус» ведёт переговоры о трансфере 18-летнего полузащитника — La Gazzetta dello Sport

Туринский «Ювентус» начал переговоры по трансферу 18-летнего французского полузащитника «Сассуоло» Дэррила Баколя. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство «старой синьоры» проявляет предметный интерес к игроку и рассматривает его в качестве долгосрочного усиления линии полузащиты. Туринцы стремятся сыграть на опережение и продвинуться в диалоге с «Сассуоло», чтобы обезопасить переход перспективного хавбека.

Напомним, 18-летний французский полузащитник Дэррил Баколя является воспитанником французского «Марселя», из которого перешёл в «Сассуоло».