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«Ювентус» ведёт переговоры о трансфере 18-летнего полузащитника — La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» ведёт переговоры о трансфере 18-летнего полузащитника — La Gazzetta dello Sport
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Туринский «Ювентус» начал переговоры по трансферу 18-летнего французского полузащитника «Сассуоло» Дэррила Баколя. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство «старой синьоры» проявляет предметный интерес к игроку и рассматривает его в качестве долгосрочного усиления линии полузащиты. Туринцы стремятся сыграть на опережение и продвинуться в диалоге с «Сассуоло», чтобы обезопасить переход перспективного хавбека.

Напомним, 18-летний французский полузащитник Дэррил Баколя является воспитанником французского «Марселя», из которого перешёл в «Сассуоло».

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