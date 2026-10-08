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Полиция готовится к нападению фанатов «Ливерпуля» на автобус «Манчестер Сити» — The Sun

Полиция готовится к нападению фанатов «Ливерпуля» на автобус «Манчестер Сити» — The Sun
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«Манчестер Сити» ожидает враждебного приёма на домашнем стадионе «Ливерпуля» «Энфилд» в преддверии очного матча команд в 6-м туре АПЛ (11 октября). Опасения появились в связи с распространяемыми в соцсетях сообщениями с просьбой к фанатам мерсисайдцев присоединиться к «встрече у автобуса» за пару часов до начала игры и взять с собой флаги, пиротехнику, сигнальные ракеты. Об этом сообщает The Sun.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как подчёркивает источник, полиции Мерсисайда известно о публикациях в социальных сетях. Последнюю неделю она «разрабатывала соответствующий план действий».

«Манчестер Сити» обеспокоен ситуацией, поскольку в прошлые разы их автобус неоднократно подвергался нападению со стороны фанатов «Ливерпуля». Например, после атаки на автобус «горожан» в 2018 году он был признан непригодным для дальнейшей перевозки команды.

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