Хавбек «Интера» Кёртис Джонс прошёл обследование, из‑за травмы он пропустит ближайшие игры

Полузащитник «Интера» Кёртис Джонс прошёл обследование — у него выявили повреждение приводящих мышц правого бедра. Диагноз подтверждён, в ближайшие дни врачи повторно оценят состояние футболиста. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По информации СМИ, из‑за травмы Джонс пропустит примерно 20-30 дней. Он не выйдет на поле в матче с «Пармой», не сыграет во встречах Лиги чемпионов с «Брюгге» и «Шахтёром», а также пропустит дерби с «Миланом» 31 октября. В «Интере» надеются, что футболист успеет восстановиться к домашнему матчу с «Комо», который запланирован на 8 ноября.

Кёртис Джонс перешёл в «Интер» 21 августа, его контракт действует до июня 2031 года. До этого он выступал за «Ливерпуль»: провёл за команду 228 матчей, забил 22 гола и отдал 25 результативных передач. В составе «красных» полузащитник дважды становился чемпионом Англии.