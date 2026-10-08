«Насколько же вы…» Радимов — об уровне сообразительности молодого поколения игроков

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об уровне сообразительности молодого поколения футболистов и привёл пример случай из «Зенита-2», в котором работал тренером.

— Вот ты говоришь: «Глупые или не глупые, хитрые или не хитрые». Вот я тренировал «Зенит-2». Вход на базу, тренировка начинается, за 40 минут до начала ты должен быть на базе. Раз опаздывают, два опаздывают… Собираю собрание, говорю: «Послушайте, ещё раз кто-то опоздает, будем за час собираться. Если вы не понимаете по-хорошему». На следующий же день, а тренерская прямо перед входом, идут и опаздывают. Представляешь, с другой стороны есть вход, где кухня. Ты можешь незаметно для тренера, раз уж опоздал, пройти там. Даже в уме не хватает немножко хитрости пройти и сказать: «Тренер, я давно уже здесь». Они идут демонстративно. Я говорю: «Представляешь, насколько же вы (стучит по столу) вот такие.

— Вот это гаджеты.

— Гаджеты. Да. Слушай, у меня был футболист, который написал слово «железнодорожный» через запятую. Вы ржёте, а он с Т9 это написал. Это ж надо сообразить, — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Зенита».