Моуринью «поставил крест» на двух игроках «Реала», ожидается их уход — The Athletic

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью полностью изучил состав за первые месяцы работы и уже «поставил крест» на двух футболистах. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, вратарь Андрей Лунин и защитник Рауль Асенсио находятся в списке игроков, не входящих планы португальского специалиста на нынешний сезон. Эти футболисты не провели на поле ни одной минуты на данный момент.

Подчёркивается, зарплата Асенсио является основной причиной, по которой его проблематично продать в другой клуб. Моуринью публично поддержал защитника после операции, но дал понять, что не рассчитывает на него.

Португалец не видит в Лунине будущую замену для Тибо Куртуа, а также запасного голкипера. Тренер «Реала» хочет привести новых футболистов зимой, для чего ему нужно продать неиспользуемых игроков. Шансы на уход Лунина и Асенсио наиболее высокие, но недавние продления контрактов и высокие зарплаты осложняют ситуацию.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: