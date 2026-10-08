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Олисе готов уйти из «Баварии» только в «Реал», в ином случае продлит контракт — Sky Sport

Олисе готов уйти из «Баварии» только в «Реал», в ином случае продлит контракт — Sky Sport
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Французский вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе рассматривает уход из стана немецкого гранда только в случае предложения от мадридского «Реала». Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, 24-летний футболист не намерен реагировать на интерес других европейских клубов и связывает потенциальный трансфер исключительно со «сливочными».

Подчёркивается, что, если руководство мадридского гранда не сделает конкретного и весомого предложения по переходу, француз с высокой долей вероятности продлит действующее трудовое соглашение с «Баварией» на улучшенных условиях.

Напомним, Олисе пополнил состав мюнхенцев летом 2024 года, перебравшись из английского «Кристал Пэлас» за € 60 млн.

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