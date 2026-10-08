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Матета: сыграть под руководством Зидана в сборной Франции было бы настоящей мечтой

Матета: сыграть под руководством Зидана в сборной Франции было бы настоящей мечтой
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Французский нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета заявил, что не намерен опускать руки после непопадания в текущую заявку национальной команды, и выразил надежду пробиться в состав «трёхцветных» под руководством нового главного тренера Зинедина Зидана.

«Я знаю, что это ещё далеко не конец. Сделаю всё возможное, чтобы вернуться в состав сборной. Играть под руководством Зидана? Это была бы настоящая мечта, ведь он один из лучших игроков в истории французского футбола. Такая же мечта, как было играть и под руководством Дидье Дешама. Я приложу все силы, чтобы меня вызвали в команду уже в ноябре», — приводит слова Матета RMC Sport со ссылкой на эфир программы After England.

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