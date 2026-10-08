«Достижения должны оставаться в памяти». Лэмпард — о деле «Манчестер Сити» в АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию вокруг клуба на своей первой пресс‑конференции после вынесения обвинительного приговора. Ранее «горожане» были признаны виновными в нарушении финансовых правил АПЛ с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018 с целью завысить доходы клуба на £ 830 млн.

«Сейчас у меня нет на этот счёт определённого мнения. У меня есть титулы, но они не висят у меня на стене. Они у меня в голове.

Большинство игроков, которые выступали и соперничали с лучшими футболистами, очень много трудились, чтобы побеждать. Поэтому, на мой взгляд, было бы очень непросто отнять у игрока его титул — ведь эти достижения должны оставаться в памяти, а не стоять в красивом стеклянном шкафу или где‑то ещё», — приводит слова Лэмпарда The Athletic.

В качестве игрока «Челси» Лэмпард завоевал 13 крупных трофеев, в том числе три титула чемпиона Премьер‑лиги и победу в Лиге чемпионов в 2012 году. Полузащитник играл за «горожан» в сезоне-2014/2015.