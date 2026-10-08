«Самолёт ждал меня». Кристиан Тельо рассказал, почему сорвался его переход в «Спартак»

Бывший нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо объяснил, почему в 2017 году сорвался его переход в московский «Спартак», после чего он стал футболистом «Бетиса».

– А потом — «Бетис». Вы стали обладателем Кубка Испании после 17-летней серии без трофеев в клубе. Как вы туда попали?

– Я вернулся из аренды в «Фиорентине», и у меня оставался всего один год по контракту с «Барсой». В «Барсе» сказали, что хотят расторгнуть соглашение. Я вёл переговоры с «Бетисом» и другими клубами.

Клуб, с которым была договорённость — московский «Спартак». Самолёт ждал меня, чтобы я мог присоединиться к предсезонке. Но стало известно, что моя жена снова беременна, и нам стало не по себе. Мы были молоды, и нам, с беременной женой, было страшно ехать одним в Россию.

Мы разорвали сделку [со «Спартаком»] и активировали вариант с «Бетисом», который на тот момент был наиболее заинтересован. Я с детства болел за «Бетис», потому что команда очень нравилась моему отцу. Я был рад играть там. Это был очень важный шаг. «Бетис» сделал шаг вперёд, и чувствовалось влияние Кике Сетьена.

Я прогрессировал пять лет. Улучшались команда, инфраструктура, качество физиотерапевтов. Это были пять лет мечты, а Кубок Испании стал их венцом, — приводит слова Тельо AS.

Как появился «Спартак»: