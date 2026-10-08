15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не удар ножом в спину». Бабаев — о конфликте между Мойзесом и тренером Челестини

«Это не удар ножом в спину». Бабаев — о конфликте между Мойзесом и тренером Челестини
Комментарии

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев весной 2026 года разъяснял тренеру Фабио Челестини, что резкие слова защитника Мойзеса не стоит расценивать как предательство. Критика прозвучала в марте 2026‑го: бразилец был сильно разочарован после поражения от «Краснодара» в матче Фонбет Кубка России — армейцы тогда проиграли со счётом 0:4, и это побудило футболиста высказаться о плохой подготовке команды.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«Моей задачей было донести до Фабио мысль: это нельзя расценивать как предательство. Это не удар ножом в спину, и так далее. Это глупый эмоциональный поступок. Неприемлемый. Опять же, из лучших побуждений.

Я очень хорошо знаю Мойзеса. И мы с ним неоднократно проговаривали эту ситуацию. Он искренне сожалеет о том, что не сдержался. Но это не было попыткой свергнуть главного тренера,