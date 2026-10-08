«Это не удар ножом в спину». Бабаев — о конфликте между Мойзесом и тренером Челестини

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев весной 2026 года разъяснял тренеру Фабио Челестини, что резкие слова защитника Мойзеса не стоит расценивать как предательство. Критика прозвучала в марте 2026‑го: бразилец был сильно разочарован после поражения от «Краснодара» в матче Фонбет Кубка России — армейцы тогда проиграли со счётом 0:4, и это побудило футболиста высказаться о плохой подготовке команды.

«Моей задачей было донести до Фабио мысль: это нельзя расценивать как предательство. Это не удар ножом в спину, и так далее. Это глупый эмоциональный поступок. Неприемлемый. Опять же, из лучших побуждений.

Я очень хорошо знаю Мойзеса. И мы с ним неоднократно проговаривали эту ситуацию. Он искренне сожалеет о том, что не сдержался. Но это не было попыткой свергнуть главного тренера,